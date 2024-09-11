إصابة خطيرة يتعرض لها المدافع الهولندي أمام ألمانيا

تعرض النجم الهولندي ناثان آكي مدافع منتخب هولندا وفريق مانشستر سيتي الإنكليزي إلى إصابة قوية خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده ضد ألمانيا في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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وغادر ناثان آكي ملعب المباراة في الدقيقة "45"من عمر اللقاء بعد تعرضه لإصابة قوية في ساقه اليسرى.ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية فإن آكي يعاني من آلم حاد في العضلة الخلفية وهو ما يعني غيابه عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.وقال فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه تم استبدال ناثان مع المنتخب الهولندي بسبب إصابة عضلية تعرض لها في القدم وسيتم تقييم حالته من قبل الطاقم الطبي لفريق مانشسترسيتي اعتبارا من الغد قبل المباراة المقبلة في البريميرليغ. (روسيا اليوم)