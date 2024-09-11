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رياضة

رونالدو يعود ويوجه سهامه نحو تين هاج: "لا يمكنك قول ذلك!"

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:19
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انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي لكرة القدم، الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على خلفية تصريحات الأخير حول المنافسة على البطولات.
 
وقال رونالدو خلال تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "كمدرب لمانشستر يونايتد، لا يمكنك أن تقول إنك لن تقاتل من أجل الفوز بلقب الدوري الإنكليزي أو دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لكن يجب أن تقول: ربما ليس لدي الإمكانات لكننا سنحاول، عليك أن تحاول".

وتابع الدون: "إذا استمع تين هاج إلى رود فان نيستلروي، يمكن أن يساعد هذا الأمر".
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وأوضح "صاروخ ماديرا": "إنه (رود) يعرف النادي، والإدارة يجب أن تستمع للرجال الذين كانوا هناك، مثل ريو (فيرديناند)، روي كين، سكولز، غاري نيفيل، (أليكس) فيرغسون".

وأتم كريستيانو رونالدو: "لا تستطيع ولا يمكنك إعادة بناء ناد من دون أن تعرفه". (روسيا اليوم) 
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