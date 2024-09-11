مدرب مصري في ذمة الله

توفي المصري إيهاب جلال مدرب نادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مطلع الشهر الجاري.

Advertisement

ونعى الإسماعيلي مدربه بالقول: "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية".وكان الراحل قد درب عدداً من الأندية المصرية إضافة لتدريب منتخب مصر عام 2022. (بي إن سبورتس)