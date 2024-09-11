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رياضة
مدرب مصري في ذمة الله
Lebanon 24
11-09-2024
|
11:58
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توفي المصري إيهاب جلال مدرب نادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مطلع الشهر الجاري.
ونعى الإسماعيلي مدربه بالقول: "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية".
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وكان الراحل قد درب عدداً من الأندية المصرية إضافة لتدريب منتخب مصر عام 2022. (بي إن سبورتس)
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