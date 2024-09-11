مبابي يرفض أول حل لأزمته مع الخليفي

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يبقى النزاع مستمرا بين كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، وناديه السابق باريس سان جيرمان، ورئيسه ناصر الخليفي.وأكد مبابي في بيان رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية AFP رفضه مقترح الوساطة القانونية لحل أزمته مع النادي الباريسي.وكانت اللجنة القانونية برابطة الأندية الفرنسية المحترفة ردت على شكوى مبابي باقتراح وساطة قانونية بينه وبين بي إس جي.وطالب النجم الفرنسي في شكواه بصرف 55 مليون يورو قيمة مستحقاته ورواتبه المالية المجمدة في موسمه الأخير بحديقة الأمراء.بينما يصر النادي الباريسي على عدم سداد هذه المبالغ استنادا إلى أن اللاعب صرح أكثر من مرة بأنه لن يرحل عن بي إس جي مجانا. (كووورة)