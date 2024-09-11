لهذه الأسباب.. نجم تشلسي محروم من قيادة السيارات





ولم يحضر فرنانديز (23 عاما)، إلى المحكمة في جلسة النطق بالحكم، الأربعاء.



وأدين نجم "راقصي التانغو" في وقت سابق من العام الجاري بتهمتين، تتعلقان برفضه تحديد هوية سائق سيارة "بورش كايين" تعتقد السلطات أنه فرنانديز.

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ويُزعم أن سائق السيارة تجاوز إشارة المرور الحمراء في بلدة لانيلي خلال شهر تشرين الثاني، وتم رصده وهو يقود بسرعة في سوانزي في كانون الأول الماضي. قضت محكمة بريطانية، الأربعاء، بمنع لاعب وسط تشلسي إنزو فرنانديز من القيادة لمدة 6 أشهر، بسبب مخالفات مرورية في ويلز.ولم يحضر فرنانديز (23 عاما)، إلى المحكمة في جلسة النطق بالحكم، الأربعاء.وأدين نجم "راقصي التانغو" في وقت سابق من العام الجاري بتهمتين، تتعلقان برفضه تحديد هوية سائق سيارة "بورش كايين" تعتقد السلطات أنه فرنانديز.ويُزعم أن سائق السيارة تجاوز إشارة المرور الحمراء في بلدة لانيلي خلال شهر تشرين الثاني، وتم رصده وهو يقود بسرعة في سوانزي في كانون الأول الماضي.

وكان فرنانديز، الذي لعب مع الأرجنتين في كولومبيا يوم الثلاثاء، هو المالك المسجل للسيارة، إلا أنه لم يستجب لطلبات الشرطة للحصول على معلومات.



كما أمرت المحكمة بدفع غرامة ومصاريف قدرها 3020 جنيها إسترلينيا (نحو 4 آلاف دولار).