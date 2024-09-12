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رياضة

بعد أحداث مباراة الكويت والعراق.. هذا ما قرره الاتحاد الكويتي

Lebanon 24
12-09-2024 | 03:34
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شكّل الاتحاد الكويتي لكرة القدم لجنة تحقيق بالأحداث "غير المقبولة"، التي صاحبت مباراة الأزرق أمام ضيفه العراقي، الثلاثاء الماضي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وأوقف أمينه العام ومدير العلاقات العامة.
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وأعرب الاتحاد في بيان بثه مساء الثلاثاء "عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها المباراة"، متوجها للجماهير الغفيرة التي حضرت إلى استاد جابر الأحمد الدولي "نتقدم منها بالاعتذار على ما تعرضت له من معوقات".

وتعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة من كل حدب وصوب بعيد نهاية المواجهة، بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلاً عن دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.

وأقيمت المباراة في أجواء صعبة وصلت فيها الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية من دون توفير مياه شرب للحضور، الأمر الذي أدى إلى حالات من الإغماء والاختناق، وناشدت الجماهير المسؤولين تزويدها بالماء، بحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وامتلأ الملعب الذي افتتح قبل 14 سنة تماماً ويتسع لـ60 ألف متفرج، بمعظمه قبل أكثر من 3 ساعات على انطلاق المباراة رغم الحرارة المرتفعة، بعدما بيعت التذاكر كافة على نحو ما صرح به الاتحاد المحلي، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف.

وتابع بيان الاتحاد أنه قرر في اجتماعه الطارئ تشكيل لجنة تحقيق، وإيقاف الأمين العام للاتحاد (صلاح القناعي) ومدير العلاقات العامة والإعلام (محمد بوعباس) عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق، واعداً باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المقصرين والمتسببين بالفوضى.

وأكد الاتحاد علمه التام لما تعرضت له الجماهير "من أحداث غير مقبولة ويقدم اعتذاره الشديد لهم" ووعد بأن ترفع لجنة التحقيق تقريرها "للمجلس خلال 48 ساعة".

يذكر أن تقارير عدة أشارت إلى إمكان تقدم الاتحاد بكامل أعضائه بالاستقالة، إلى جانب تأجيل استضافة البلاد لـ"خليجي 26" في كانون الأول وكانون الثاني  المقبلين بسبب ما حصل في المباراة أمام "أسود الرافدين".

وانتزع العراق المنقوص لاعباً منذ الدقيقة السابعة بسبب الطرد، تعادلاً سلبياً عزيزاً من مضيفته الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

ويتصدر الأردن بـ4 نقاط وفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية والعراق، فيما تأتي الكويت رابعة (2) أمام فلسطين (1) وعمان (بلا رصيد).

وفي الجولة الثالثة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل، تحل الكويت ضيفة على عُمان، وفلسطين على العراق، وكوريا الجنوبية على الأردن.(سكاي نيوز)  

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