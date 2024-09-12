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رياضة

اتصالات مع رينارد لتدريب المنتخب السعودي

Lebanon 24
12-09-2024 | 10:32
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يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتصالاته مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ليعود من جديد لتولي قيادة "الأخضر"، بدلا من الإيطالي روبرتو مانشيني، المدرب الحالي.

وتولى هيرفي رينارد (55 عاما)، مهمة تدريب المنتخب السعودي خلال الفترة من تموز 2019 حتى اذار 2023، حيث غادر ليقود منتخب فرنسا للسيدات في تجربة مختلفة بمسيرته التدريبية.
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أصبح رينارد بالوقت الحالي، مدربا حرا بعدما ترك قيادة منتخب فرنسا للسيدات عقب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة "باريس 2024".

وفقا لما جاء ببرنامج "في المرمى" فإن هيرفي رينارد قد تلقى اتصالات تبحث إمكانية عودته لقيادة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بديلا عن مانشيني.
 
وأشار المصدر ذاته إلى إن رينارد لديه اقتراح غير رسمي لتولي تدريب نادي النصر السعودي، ويجري حاليا مشاوراته مع مساعديه حول هذا الغرض الذي لم يأخذ طابعا رسميا بعد.
 
ويفكر نادي النصر، في الاستعانة بالمدرب رينارد حال إقالة البرتغالي لويس كاسترو من تدريب الفريق.
 
يذكر أن المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، بتعادل مخيب على أرضه مع إندونيسيا (1-1)، قبل أن ينتزع فوزا ثمينا من مضيفه الصيني (2-1)، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثانية من التصفيات.
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