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رياضة

تحديدُ موعدٍ لجلسة الاستماع لنادي مانشستر سيتي

Lebanon 24
12-09-2024 | 12:44
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يوم الإثنين المقبل سيكون موعداً لبداية جلسة الاستماع بشأن التهم الموجهة لنادي مانشستر سيتي.
واتهمت رابطة ُ الدوري الإنكليزي نادي مانشستر سيتي بارتكاب أكثرَ من 100 انتهاك لقواعد الدوري على مدى 14 موسماً. (بي إن سبورتس)
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