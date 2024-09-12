تين هاغ يردُّ على رونالدو: لم أقل ذلك!

رد إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، على الانتقادات التي وجهها له كريستيانو رونالدو، نجم "الشياطين الحمر" سابقا والنصر السعودي حاليا.

وكان رونالدو قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن تين هاغ، كمدرب لمانشستر يونايتد، لا يمكنه القول إن فريقه ليس منافسا على الدوري الإنكليزي، وذلك ردا على تصريحات سابقة للمدرب الهولندي بهذا المعنى.

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وجاء الرد من تين هاغ في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنكليزي بقوله: "تصريحات رونالدو؟ لم أقل إن مانشستر يونايتد لن ينافس على لقب الدوري الإنكليزي، بل هو من قال ذلك، إذا قرأت المقالة جيدا".

وأوضح المدرب الهولندي: " رونالدو بعيد جدا في السعودية، بعيد جدا عن مانشستر".

وختم قائلا: "كل شخص له الحق في إبداء رأيه ولا بأس بذلك". (يلا كرة)