برشلونة مهدد بالحرمان من أولمو

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فجر تقرير صحفي إسباني مفاجأة بشأن داني أولمو، نجم فريق برشلونة المنضم للعملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه رغم قرار رابطة الليغا زيادة سقف الرواتب الخاص لفريق برشلونة هذا الموسم، إلا أن النادي الكتالوني لن يتحرك خارج إطار قاعدة 1 مقابل 1 لقيد لاعبيه في القائمة.وأضافت أنه إذا لم ينجح برشلونة في تسوية أوضاعه المالية قبل حلول كانون الثاني المقبل فلن يتمكن من الاعتماد على أولمو منذ بداية العام الجديد 2025. (كووورة)