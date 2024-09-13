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رياضة

اختفاء رياضيين في بارالمبياد باريس.. والسلطات تحقق

Lebanon 24
13-09-2024 | 00:29
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أعلنت النيابة العامة في ضاحية بوبيني بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس، إن السلطات تحقق في اختفاء اثنين من الرياضيين من الكونغو، وذلك على هامش مشاركتهما في منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي اختتمت مؤخراً في باريس.
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وفتح الادعاء العام التحقيق في السابع من أيلول الجاري، وذلك بعدما أبلغ مسؤولون في البعثة عن اختفاء كلا الرياضيين قبل يومين.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن ميريل نغانغا لاعبة دفع الجلة، وإيمانويل جراس موامباكو، العداء المصاب بإعاقة بصرية وكان معه مرشد، قد اختفيا يوم الخامس أيلول الجاري، مع شخص ثالث.

واختفت حقائب الرياضيين المذكورين لكن جوازات سفرهم مازالت موجودة مع البعثة.

ولم تحقق نغانغا، التي كانت تنافس في مسابقات رمي الرمح ودفع الجلة، أي نجاحات، فيما كانت مع موامباكو من ضمن حاملي أعلام بلادهم في حفل افتتاح الدورة البارالمبية. (العربية)
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