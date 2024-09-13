بعد غياب 100 يوم.. ميسي يعود الى الملاعب

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم (MLS)، اليوم الجمعة، عودة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد غياب دام 100 يوم تقريبا، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

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وقال الأرجنتيني خيراردو مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي قبل بداية الحصة التدريبية: "نعم، إنه بخير. تدرّب امس الخميس وهو مدرج في خطط المباراة، بعد التدريب سنضع استراتيجية له، لكنه مُتاح".وتابع مارتينو: "أن نستعيد أفضل لاعب في العالم الذي كان في حالة جيدة أصلا، فنحن جميعا سعداء بهذا الوضع".وغاب ميسي عن 8 مباريات في الدوري الأميركي، إضافة إلى ابتعاده عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الحالي.