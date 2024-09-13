Advertisement

رياضة

بعد غياب 100 يوم.. ميسي يعود الى الملاعب

Lebanon 24
13-09-2024 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1246445-638618641399767143.JPG
Doc-P-1246445-638618641399767143.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم (MLS)، اليوم الجمعة، عودة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب بعد غياب دام 100 يوم تقريبا، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وقال الأرجنتيني خيراردو مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي قبل بداية الحصة التدريبية: "نعم، إنه بخير. تدرّب امس الخميس وهو مدرج في خطط المباراة، بعد التدريب سنضع استراتيجية له، لكنه مُتاح".
Advertisement


وتابع مارتينو: "أن نستعيد أفضل لاعب في العالم الذي كان في حالة جيدة أصلا، فنحن جميعا سعداء بهذا الوضع".


وغاب ميسي عن 8 مباريات في الدوري الأميركي، إضافة إلى ابتعاده عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الحالي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:03 | 2024-09-13
07:37 | 2024-09-13
03:10 | 2024-09-13
02:13 | 2024-09-13
01:20 | 2024-09-13
00:29 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24