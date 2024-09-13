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رياضة
صانع ألعاب "مانشستر سيتي": أنا الفائز بالكرة الذهبية!
Lebanon 24
13-09-2024
|
23:00
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كشف صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا لكرة القدم رودري، أن الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام هو بمثابة حلم بالنسبة له.
وقال رودري، خلال تصريحاته لشبكة "ESPN" العالمية: "سيكون الفوز بجائزة الكرة الذهبية بمثابة حلم بالنسبة لي وسيكون مصدر فخر".
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وأضاف: "في الشارع، يقول لي الناس إنني سأفوز بالكرة الذهبية، وأستحقها.. بالنسبة لي، هذا يعني أنني الفائز بالفعل".
يعد رودري أحد أبرز المرشحين للظفر بالكرة الذهبية للعام الحالي، بعد تتويجه مع مانشستر سيتي بلقب بطل كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" مع منتخب بلاده، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
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