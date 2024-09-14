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رياضة
تصوّر معه عندما كان عمره 6 أشهر فقط.. هذا ما قاله لامين يامال عن ميسي
Lebanon 24
14-09-2024
|
01:00
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أكد لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال أن وصوله لمستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "أمر مستحيل".
وقال يامال لمحطة التلفزيون الإسبانية "أنتينا 3"، عندما سئل عن التقارير والأحاديث التي تربطه بالفائز بمونديال قطر: "أحب أن يقارنونني بأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، لكني أريد أن أكون على طبيعتي".
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وأضاف: "الوصول إلى مستوى ميسي أمر مستحيل".
وكان يامال قد ظهر في جلسة تصوير عام 2007 مع ميسي عندما كان عمره ستة أشهر فقط، وظهر مع نجم برشلونة السابق بعد فوزه في إحدى المسابقات.
وقال يامال: "لقد مرر لي بعض ملاحظاته.. لا يزال لدي الكثير لأقدمه".
ومضى يامال في الحديث عن رغبته في البقاء في برشلونة طوال حياته المهنية، وقال: "آمل ألا أضطر إلى الرحيل أبدا. أريد أن أصبح أسطورة".(سكاي نيوز)
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