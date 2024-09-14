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رياضة

تجديد ملعب سان سيرو الشهير.. إنتر وميلان يرفضان المشروع!

Lebanon 24
14-09-2024 | 03:00
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أكد رئيس بلدية سان سيرو جوسيبي سالا، أمس الجمعة، أن ناديي إنتر ميلان وميلان رفضا مشروع تجديد وإعادة هيكلة ملعبهما الشهير.

وقال سالا بعد اجتماع مع مسؤولي الناديين: "رفض الناديان إعادة هيكلة سان سيرو التي اقترحتها مجموعة البناء وي بيلد We Build".
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وأضاف: "لقد قدموا تحليلات مفصلة للجدوى الفنية والاقتصادية واستنتاجاتهما هي أن هذا المشروع لا يمكن تنفيذه بتكلفة مستدامة وأنهم لا يرغبان في التحرك في هذا الاتجاه".

ومع ذلك، أشار سالا إلى أن الناديين سيكونان مستعدين لإعادة إطلاق المشروع الأولي لبناء ملعب جديد في المنطقة المجاورة مباشرة لسان سيرو.

وقال سالا إن "هذا الموضوع لا يبدأ من الصفر، ولكن هناك مقاومة من السكان المحليين".

وأوضح: "يجب أن يقدموا لنا مشروعا في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، ولكن بناء الملاعب في إيطاليا ليس بالأمر السهل أبدا، فهو دائما معقد للغاية".

وفي سعيهما لزيادة إيراداتهما، أعلن الناديان اللذان توجا بطلين لدوري أبطال أوروبا 10 مرات فيما بينهما، أنهما يرغبان في ترك سان سيرو المملوك من مدينة ميلانو.(سكاي نيوز)


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