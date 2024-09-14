رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)

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أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي انه يحاول نقل روحه التنافسية إلى أطفاله.وخلال مقابلة مع اللاعب الدولي الإنكليزي السابق ريو فرديناند، أجاب قائد منتخب البرتغال على السؤال: "هل من الصعب أن تكون طفلاً لكريستيانو رونالدو؟".تحدث اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، عن دوره كأب، وأكد أنه ليس هناك أي شك في أنه يدفع أطفاله إلى الرغبة في اقتحام كرة القدم بأي ثمن. وقال: "سوف ينظرون دائماً إلى والدهم كمثال. إنهم يرون كل يوم كيف أنا وماذا أفعل في المنزل وفي التدريب وفي المباريات. إنهم يرون مدى صعوبة عملي. أعلم أن كريستيانو جونيور يريد الآن أن يصبح لاعباً لكنني لست هنا للضغط عليه كثيراً".ومع ذلك، تحدث رونالدو عن الضغط الذي قد يشعر به ابنه الأكبر، وقال: "إنه يبلغ 14 عاماً، ويواجه بالفعل ضغوطاً لكونه ابن كريستيانو. أدعه يرتكب أخطاءه، لكن صحيح أنني آمل أن يصبح لاعباً محترفاً في المستقبل. وإذا قام بعمل آخر، سأدعمه دائماً، لا يمكننا الضغط على أبنائنا لأننا مشهورون"وكشف لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق عن أسلوبه في تربية أطفاله، وقال: "أطفالي مثلي. لا أوجههم كثيراً لأنهم يرونني كقدوة. يعرفون أنني أحياناً أغضب عندما أخسر أو حتى أبكي. إنهم مثلي قليلاً، لذلك أريد دائماً الفوز عندما ألعب ضدهم، في الواقع، أنا لا أعطيهم أي شيء مجاناً".(الشرق)