30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
سقط من على شرفة منزله.. نجم منتخب السعودية في العناية الفائقة وهذا وضعه
Lebanon 24
14-09-2024
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدخل فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب إلى قسم العناية الطبية الفائقة في مستشفى راشد بمدينة دبي، وذلك بعد تعرضه لحادث عرضي في منزله.
وأعلن نادي الشباب السعودي عن نقل فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى مستشفى في دبي لتلقي العلاج المناسب، بعد تعرضه إلى عارض صحي خلال وجوده في إجازة قصيرة بدبي، عقب مشاركته مع المنتخب السعودي أمام منتخبي إندونيسيا والصين في تصفيات كأس آسيا 2026.
Advertisement
وكان نجم المنتخب السعودي قد سقط من شرفة منزله من الدور الثاني في دبي، صباح الخميس الماضي، ما بين التاسعة والعاشرة صباحا، وتم نقله على وجه السرعة بعد إصابته بكسور متعددة، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وتتم حاليا مراجعة الكاميرات في الشارع وفي منزل اللاعب لمعرفة أسباب الحادث.
ولم يكن مع المولد أي أحد في المنزل لحظة وقوع الحادث، إذ غادر أصدقاؤه قبل وقوع الحادث بثلاث ساعات، وفقا لمصادر سعودية.(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
Lebanon 24
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
11:00 | 2024-09-13
13/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد في إطلالة جذابة.. هكذا لفتت الأنظار برفقة حبيبها (صورة)
Lebanon 24
بيلا حديد في إطلالة جذابة.. هكذا لفتت الأنظار برفقة حبيبها (صورة)
06:00 | 2024-09-13
13/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تدخل سوريا لتهاجم "حزب الله".. هل بدأ "الغزو"؟
Lebanon 24
إسرائيل تدخل سوريا لتهاجم "حزب الله".. هل بدأ "الغزو"؟
13:00 | 2024-09-13
13/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احدى الإصابات حرجة.. اشكال واطلاق نار في محلّ بـ"السيتي كومبلكس"
Lebanon 24
احدى الإصابات حرجة.. اشكال واطلاق نار في محلّ بـ"السيتي كومبلكس"
14:24 | 2024-09-13
13/09/2024 02:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أين سيتموضع النواب الأربعة؟
Lebanon 24
أين سيتموضع النواب الأربعة؟
10:00 | 2024-09-13
13/09/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:00 | 2024-09-14
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
03:00 | 2024-09-14
تجديد ملعب سان سيرو الشهير.. إنتر وميلان يرفضان المشروع!
01:00 | 2024-09-14
تصوّر معه عندما كان عمره 6 أشهر فقط.. هذا ما قاله لامين يامال عن ميسي
23:00 | 2024-09-13
صانع ألعاب "مانشستر سيتي": أنا الفائز بالكرة الذهبية!
15:40 | 2024-09-13
بعد غياب 100 يوم.. ميسي يعود الى الملاعب
09:03 | 2024-09-13
تشيلسي يعلن تمديد عقد مهاجمه السنغالي
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
14/09/2024 12:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
14/09/2024 12:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
14/09/2024 12:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24