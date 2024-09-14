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رياضة

سقط من على شرفة منزله.. نجم منتخب السعودية في العناية الفائقة وهذا وضعه

Lebanon 24
14-09-2024 | 02:44
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أدخل فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب إلى قسم العناية الطبية الفائقة في مستشفى راشد بمدينة دبي، وذلك بعد تعرضه لحادث عرضي في منزله.

وأعلن نادي الشباب السعودي عن نقل فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى مستشفى في دبي لتلقي العلاج المناسب، بعد تعرضه إلى عارض صحي خلال وجوده في إجازة قصيرة بدبي، عقب مشاركته مع المنتخب السعودي أمام منتخبي إندونيسيا والصين في تصفيات كأس آسيا 2026.
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وكان نجم المنتخب السعودي قد سقط من شرفة منزله من الدور الثاني في دبي، صباح الخميس الماضي، ما بين التاسعة والعاشرة صباحا، وتم نقله على وجه السرعة بعد إصابته بكسور متعددة، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وتتم حاليا مراجعة الكاميرات في الشارع وفي منزل اللاعب لمعرفة أسباب الحادث.

ولم يكن مع المولد أي أحد في المنزل لحظة وقوع الحادث، إذ غادر أصدقاؤه قبل وقوع الحادث بثلاث ساعات، وفقا لمصادر سعودية.(سكاي نيوز)

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