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رياضة

"الرياضي" يهزم بطل أفريقيا وينافس على برونزية كأس القارات

Lebanon 24
14-09-2024 | 06:55
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فاز فريق الرياضي بيروت، بطل آسيا في كرة السلة، على بطل أفريقيا بترو اتلتيكو الانغولي 80 - 75 ضمن بطولة كأس القارات "انتركونتيننتال" التي تستضيفها سنغافورة.

ويلعب الرياضي على المركز الثالث في انجاز جديد للنادي البيروتي ولكرة السلة اللبنانية.
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وسيواجه بطل آسيا ولبنان نظيره تاسمانيا الاسترالي بطل اوقيانوس، الاحد (11:00 صباحاً)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
 

 
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