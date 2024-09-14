"الرياضي" يهزم بطل أفريقيا وينافس على برونزية كأس القارات

فاز فريق الرياضي بيروت، بطل آسيا في كرة السلة، على بطل أفريقيا بترو اتلتيكو الانغولي 80 - 75 ضمن بطولة كأس القارات "انتركونتيننتال" التي تستضيفها سنغافورة.



ويلعب الرياضي على المركز الثالث في انجاز جديد للنادي البيروتي ولكرة السلة اللبنانية.

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