النجمة يحسم كأس السوبر بفوز كبير على الأنصار 3-1

Advertisement

أقيمت المباراة اليوم بعد الظهر على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في حضور جماهيري كبيرتابع اللقاء بين الفريقين البيروتيين.سجل أهداف النجمة المهاجم الغاني كولينز، القادم من فريق الزوراء العراقي، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 9 و45+7، بالإضافة إلى ربيع عطايا الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 26.