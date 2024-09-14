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رياضة

النجمة يحسم كأس السوبر بفوز كبير على الأنصار 3-1

Lebanon 24
14-09-2024 | 11:39
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توج فريق النجمة بلقب "كأس السوبر" الممهد للدوري العام اللبناني الـ65، وذلك بفوزه على غريمه التقليدي الأنصار بنتيجة 3-1، حيث انتهت أحداث الشوط الأول أيضاً بنفس النتيجة.

أقيمت المباراة اليوم بعد الظهر على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في حضور جماهيري كبيرتابع اللقاء بين الفريقين البيروتيين.
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سجل أهداف النجمة المهاجم الغاني كولينز، القادم من فريق الزوراء العراقي، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 9 و45+7، بالإضافة إلى ربيع عطايا الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 26.
 
بينما سجل هدف الأنصار الوحيد اللاعب علي طنيش "سيسي" في الدقيقة 31.
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