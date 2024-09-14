Advertisement

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على ساوثهامبتون

Lebanon 24
14-09-2024 | 14:45
A-
A+

Doc-P-1246730-638619453973521355.jpg
Doc-P-1246730-638619453973521355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على مضيفه ساوثمبتون المنقوص 3-0، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت.
سجّل أهداف "الشياطين الحمر" الهولندي ماتيس دي ليخت (35) وماركوس راشفورد (41) والبديل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (90+6).
Advertisement
بهذا الانتصار رفع مان يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، فيما تجرّع ساوثمبتون خسارته الرابعة تواليا، ليبقى في المركز الـ19 من دون نقاط.
شهدت بداية المباراة أفضلية واضحة لأصحاب الأرض، فتألق منه على وجه التحديد الجناح الشاب تايلر ديبلينغ صاحب أول فرصة خطرة بتسديدة تصدى لها الكاميروني أندريه أونانا حارس يونايتد (7).
وكان الضيوف قريبين من افتتاح التسجيل عبر الهولندي جوشوا زيركسي، إلا أنه أساء التعامل مع تمريرة الدنماركي كريستيان إريكسن، فسدد من مسافة قريبة كرة تصدى لها آرون رامسديل (16).
واحتسب الحكم ركلة جزاء لساوثمبتون إثر عرقلة البرتغالي ديوغو دالو لديبلينغ، غير أن كاميرون أرتشر اصطدم ببراعة أونانا (33).
وشكّلت إضاعة الركلة منعرجا في الشوط الأول، فانتقلت الأفضلية بعدها إلى مانشستر الذي سدد لاعبوه 11 مرة على التوالي من دون أي تسديدة للمضيف.
 وتخلّل تلك التسديدات الـ11 هدفين، حمل الأول توقيع الوافد الجديد دي ليخت بضربة رأسية مسجلا أول أهدافه مع مان يونايتد، إثر عرضية البرتغالي برونو فرنانديش (35)، وجاء الثاني بتسديدة من راشفورد من على مشارف منطقة الجزاء ركنها إلى يسار رامسديل (41).
وسيّر لاعبو المدرب الهولندي إريك تن هاغ الشوط الثاني بطريقة مثالية، في ظل غياب رد فعل ساوثمبتون الذي تلقى الضربة القاضية بطرد قائده جاك ستيفنز لإعاقته غارناتشو (79).
ونجح الأخير بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، بتسديدة قوية من مسافة قريبة في سقف المرمى.
المصدر: سكاي نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:39 | 2024-09-14
06:55 | 2024-09-14
04:00 | 2024-09-14
03:00 | 2024-09-14
02:44 | 2024-09-14
01:00 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24