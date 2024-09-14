هالاند يرد الصاع صاعين على هدف صاعق

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قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى الفوز على ضيفه برينتفورد (2-1) في اللقاء الذي جمعهما السبت، ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.فاجأ المهاجم الكونغولي يوان ويسا أصحاب الأرض بهدف سريع "صاعق" بعد مرور 22 ثانية فقط من انطلاق صفارة البداية.لكن العملاق إيرلنغ هالاند رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (19، 32) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد".وحقق فريق مانشستر سيتي حامل اللقب بذلك انتصاره الرابع على التوالي، لينفرد بصدارة الدوري "البريمير ليغ" بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.بينما توقف رصيد نادي برينتفورد عند 6 نقاط، وتراجع إلى المركز السابع على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.