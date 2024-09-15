على حساب الرياض.. الهلال يستعيد الصدارة

استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه بثلاثية نظيفة على الرياض خلال المباراة التي جمعتهما السبت ضمن المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

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وسجل أهداف الهلال سالم الدوسري (53) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (80، 90+10).ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 6 اهداف في صدارة الهدافين.الفوز رفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط ليستعيد صدارة الترتيب من الاتفاق الذي عاد للمركز الثاني بفارق الأهداف.وتوقف رصيد فريق الرياض بعد الخسارة عند 4 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.وشارك مع الهلال لاعبه البرازيلي كارلوس ليوناردو وقدم انطباعاً جيداً، كما شارك البرتغالي جواو كانسيلو. (بي إن سبورتس)