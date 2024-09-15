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رياضة

ميسي يُبدع ويقود إنتر ميامي للفوز على فيلاديلفيا

Lebanon 24
15-09-2024 | 03:52
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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى إلى الملاعب، وذلك مع فريقه إنتر ميامي، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها بنهائي كوبا أميركا ضد كولومبيا، لتعود معه المتعة.

وتعرض ميسي لإصابة في الكاحل خلال نهائي كوبا أميركا، الذي أقيم يوم 14 تموز الماضي، لتكون ثاني أطول فترة غياب في موسم واحد لميسي لمدة 105 أيام، حيث كانت أطول فترة غياب موسم 2004-2005، حيث غاب وقتها 117 يومًا.
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وقاد ليونيل فريقه إنتر ميامي للفوز على فيلاديلفيا بثلاثية مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري الأميركي. (goal.com)
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