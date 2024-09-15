خسر أمام "تاس" الأسترالي... الرياضي حلّ رابعا في بطولة العالم لأندية السلة

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حل الرياضي بيروت بطل لبنان وآسيا في كرة السلة، رابعا في بطولة العالم للنوادي "انتركونتيننتال"، بخسارته قبل ظهر اليوم امام تاس الأسترالي بفارق خمس نقاط 75 - 80 في المباراة التي أجريت بينهما في سنغافورة التي استضافت البطولة.وبذلك أنهى النادي البيروتي مشاركته بفوز وخسارتين.