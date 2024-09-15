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رياضة

بعد 100 يوم.. ميسي يعود وينفرد برقم قياسي

Lebanon 24
15-09-2024 | 09:28
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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للظهور مع إنتر ميامي مجددا بعد أن شارك في مباراة الفريق أمام مضيفه فيلادلفيا يونيون فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.
 
وكان ميسي قد غاب عن المستطيل الأخضر في الآونة الأخيرة، بسبب إصابة تعرض لها في نهائي كوبا أميركا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، في 15 تموز الماضي 2024.
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وتألق ليونيل ميسي في ظهوره الأول بعد نحو 100 يوم، وأحرز "البرغوث" الهدفين الأول والثاني وصنع الثالث، ليقود إنتر ميامي إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا يونيون بنتيجة (3-1).
 
وانفرد النجم الأرجنتيني برقم قياسي في الدوري الأمريكي (MLS)، إذ أصبح أسرع لاعب يسجل 15 هدفا ويصنع مثلها على مر تاريخ المسابقة، وذلك خلال 19 مباراة. (روسيا اليوم) 
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