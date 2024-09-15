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رياضة

فوز لبنان على جنوب افريقيا 3-1

Lebanon 24
15-09-2024 | 11:50
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حسم لبنان مواجهته مع جنوب افريقيا 3-1 ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس، والتي أقيمت على الملعب الأول التابع لنادي "بالم هيلز سبورتس كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة على ارضية صلصالية.
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وسيخوض لبنان لقاءه المقبل في بداية 2025 مع الدولة التي ستحددها القرعة التي ستُسحب لاحقا.

وبعدما تقدّم لبنان 2-0 السبت، جرت مباراتان اليوم الأحد.

في فئة الزوجي فاز الجنوب افريقيان فيليب هينينغ وألك بيكلي على اللبنانيين بنجامن حسن وهادي حبيب بمجموعتين 7-6، 6-3، وقلصت جنوب افريقيا النتيجة الى 1-2.

وفي المباراة الثانية الأحد وفي فردي الرجال فاز بنجامن حسن على فيليب هينينغ 6-2، 6-3 ليحسم المواجهة 3-1.
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