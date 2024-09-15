فوز لبنان على جنوب افريقيا 3-1

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حسم لبنان مواجهته مع جنوب افريقيا 3-1 ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس، والتي أقيمت على الملعب الأول التابع لنادي "بالم هيلز سبورتس كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة على ارضية صلصالية.وسيخوض لبنان لقاءه المقبل في بداية 2025 مع الدولة التي ستحددها القرعة التي ستُسحب لاحقا.وبعدما تقدّم لبنان 2-0 السبت، جرت مباراتان اليوم الأحد.في فئة الزوجي فاز الجنوب افريقيان فيليب هينينغ وألك بيكلي على اللبنانيين بنجامن حسن وهادي حبيب بمجموعتين 7-6، 6-3، وقلصت جنوب افريقيا النتيجة الى 1-2.وفي المباراة الثانية الأحد وفي فردي الرجال فاز بنجامن حسن على فيليب هينينغ 6-2، 6-3 ليحسم المواجهة 3-1.