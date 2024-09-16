فوز كاسح لنابولي على كالياري

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انفرد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على كالياري برباعية نظيفة الأحد في الجولة الرابعة مستغلاً في الوقت ذاته تعادل كل من إنتر مع مونتسا 1-1 في وقت لاحق، ويوفنتوس مع إمبولي سلباً السبت.ورفع نابولي رصيده في المركز الأول إلى 9 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر حامل اللقب ويوفنتوس.وهي المرة الأولى التي يعتلي فيها الفريق الجنوبي المركز الأول منذ أيار عام 2023 عندما أنهى الموسم بطلاً للمرة الأولى منذ 33 عاماً.وتابع نابولي صحوته في الآونة الأخيرة، فبعد سقوطه المذل في الجولة الافتتاحية أمام فيرونا 0-3، حقق الفريق بإشراف مدربه الجديد أنطونيو كونتي ثلاثة انتصارات توالياً.