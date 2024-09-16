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رياضة

باريس سان جيرمان يدين تعرض مدافعه للعنصرية

Lebanon 24
16-09-2024 | 02:00
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أعرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن دعمه لمدافعه نونو منديس، عقب تعرضه لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة التي جمعته ببريست ضمن فعاليات الدوري الفرنسي، السبت.

وقال النادي الباريسي في بيان إن الظهير الأيسر البرتغالي البالغ من العمر 22 عاما يحظى بدعمه الكامل بعد أن شارك مع المسؤولين التعليقات التي تلقاها على منصة إنستغرام.
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وتقدم بريست بعد أن تسبب منديس في ركلة جزاء ضد لودوفيك أجورك في الشوط الأول، والتي نفذها رومان ديل كاستيلو بنجاح.

وقال النادي: "باريس سان جيرمان لا يتسامح مع العنصرية أو معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. الإهانات العنصرية الموجهة إلى نونو منديس غير مقبولة إطلاقا".

وأضاف بيان للنادي "نحن نقف بحزم مع نونو وجميع المتضررين ونعمل مع السلطات والجمعيات ذات الصلة لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم".
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