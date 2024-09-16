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خاص

عدوى رونالدو تُغضب العراق.. وغيابه "يضرب" السوق السوداء

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
16-09-2024 | 04:30
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تسبّب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بفوضى عارمة في العراق. فبعد أن تأهبت العاصمة بغداد لاستقباله مع الفريق بأفضل صورة ممكنة، أعلن "النصر" السعودي غيابه عن بعثة السعودي التي ستواجه نادي "الشرطة" اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ما أثار ذلك حالة واسعة من الاستياء والغضب لدى الجماهير العراقية التي كانت تتطلع لرؤية صاحب الكرات الذهبية الخمس، على ملعب المدينة الدولي في بغداد.
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ولسوء الحظ، خيّب رونالدو أمل العراقيين، فأُصيب بوعكة صحية وصفت بـ "العدوى الفيروسية" منعته من السفر إلى العراق، وأبقته في المملكة العربية السعودية وذلك للخضوع للراحة وتلقي العلاج اللازم، وفق ما أعلنه بيان "العملاق السعودي"، الذي لم يكشف في الوقت نفسه عن طبيعة العدوى الفيروسية التي أصابت "الدون"، كما لم يفعل بشأن المدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب.
عدوى رونالدو هذه يبدو أن البعض لم يصدقها،  اذ اعتبر محمود أبو التمن، رئيس اللجنة الأمنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن قد يكون موضوع المرض "حجّة" من "النصر"، خوفًا على قائده من الجماهير العراقية. وقال أبو التمن خلال تصريحاته لقناة "الرابعة الرياضية" العراقية: "الاتفاق مع الجانب السعودي يؤكد وجود رونالدو، نحن لا ننفي غيابه، لكن هناك احتمالية تمويه خوفًا من الجماهير، لكن نحن نعد النصر بأن بغداد آمنة والعراق آمنة، بلادنا خالية من الحوادث، وأنا شخصيًا اعتبر العراق من أكثر البلاد أمانًا في المنطقة على مستوى الجريمة المنظمة في العالم".
 
الأمور لم تقف عند التشكيك بالوعكة الصحية أو المرض فقط، بل وصلت إلى أن دعا عدد كبير من العراقيين إلى إلغاء متابعة حسابات "صاروخ ماديرا" في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تجاوز عدد متابعيه فيها مليار متابع قبل أيام قليلة. وقد رصد "لبنان 24" العديد من التغريدات التي دعت إلى مقاطعة رونالدو، حيث قالت إحدى العراقيات تدعى "سما العنزي": "لكل عراقي شريف يجب أن يلغي المتابعة، لأن أكثر متابعيه من العراق".
 
وخلال الجولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصد "لبنان 24" أيضًا، كيف عرض البعض من الجمهور تذاكره للبيع بعد علمه بعدم قدوم رونالدو إلى العراق، بقيمة أرخص من قيمة شرائها. حتى وصل البعض إلى عرضها مجانًا، فقال شاب يدعى "حمد سعد": "عندي بطاقة ببلاش منو يشتري". كما طالب البعض الآخر بإعادة ثمن التذاكر لأنهم لا يريدون "الا رونالدو".
 
 
"كارثة" غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أدت إلى خسائر كبيرة في السوق السوداء قبل ساعات من مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقية، اذ تراجع الطلب على شراء التذاكر لتسجل أسعارها في السوق السوداء انخفاضًا ملحوظًا بين 40–50 ألف دينار للتذكرة، بعد أن كانت التوقعات بارتفاع أسعارها إلى 250 ألف دينار حتى موعد إقامة المباراة اليوم الاثنين.

المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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