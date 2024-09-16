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رياضة
بين رونالدو وميسي.. من الأسرع في سباق 100 متر؟ (فيديو)
Lebanon 24
16-09-2024
|
13:56
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على الرغم من مغادرتهما أوروبا، لا يزال التنافس قائمًا بين رونالدو وميسي، عبر المقارنات التهديفية والقدرات الفردية لكل منهما، وكان آخرها محاكاة بالذكاء الصناعي لسباق 100 متر بينهما من منصة "MotionAthlete".
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ووفق نموذج محاكاة ثلاثي الأبعاد، أنهى كريستيانو رونالدو سباق 100 متر في زمن قدره 11.15 ثانية، في حين استغرق الأمر من ميسي 11.95 ثانية، ما يعني أن رونالدو في الوقت الحالي أسرع من ميسي في الركض.
ولطالما تميز رونالدو بقدرته البدنية الكبيرة في الركض من دون كرة بسرعة قصوى، وفي المقابل لا أحد أسرع من ميسي عندما تكون الكرة بحوزته، حيث يُحكم السيطرة عليها ويتدرج بها بكل سرعة متجاوزًا الخصوم.
جدير بالذكر أن الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر لا يزال تحت سطوة العداء الجامايكي الأسطوري يوسين بولت الذي حققه قبل 15 عامًا، وأنهى البطل الأولمبي آنذاك السباق في زمن قدره 9.58 ثوانٍ. (winwin)
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