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رياضة

المغرب يتألق في "مونديال الصالات"

Lebanon 24
16-09-2024 | 16:05
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تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات،من تحقيق فوز مهم على نظيره الطاجيكي برباعية مقابل هدفين ضمن مشاركته في النسخة العاشرة من كأس العالم والمقامة في أوزبكستان.

وافتتح عثمان بومزو النتيجة لأسود الأطلس بهدف مبكر قبل أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.
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ورد المنتخب الطاجيكي بهدف تقليص الفارق عبر لاعبه ريزموف في الدقيقة 14، لكن الشعراوي أعاد الفارق إلى هدفين قبل دقائق من نهاية المباراة.

وأضاف إدريس الرايس الهدف الرابع، ثم قلص ساردوروف النتيجة مرة أخرى للمنتخب الطاجيكي في الدقيقة الأخيرة.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الخامسة بالتساوي في النقاط مع البرتغال، فيما يتفوق الأخير بفارق الأهداف بعد فوزه العريض على بنما بنتيجة 10-1. (سكاي نيوز)
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