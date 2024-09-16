الإصابة تُبعد أنس جابر عن الملاعب

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أعلنت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر، الإثنين، انتهاء موسمها، بسبب الإصابة المستمرة في كتفها.ولم تلعب المصنفة ثانية عالميا سابقا منذ دورة كندا المفتوحة مطلع آب، حيث خسرت بمجموعتين أمام اليابانية ناومي أوساكا.وكانت جابر انسحبت من دورة واشنطن ثم من دورة سينسيناتي الأميركية وبطولة فلاشينغ ميدوز بالولايات المتحدة بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية في باريس.