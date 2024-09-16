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رياضة

دياز حزين.. ورسالة منه إلى جماهير ريال مدريد

Lebanon 24
16-09-2024 | 23:00
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وجه الجناح الدولي المغربي إبراهيم دياز رسالة لمشجعيه ولجمهور فريقه ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة التي تغلب فيها ريال مدريد بثنائية نظيفة على ريال سوسييداد، السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، إذ كان قد أعلن ريال مدريد في بيان رسمي أن الفحوص الطبية أظهرت إصابة دياز في العضلة الطويلة للفخذ اليمنى، وأن تطور حالته سيخضع للمراقبة خلال الأيام المقبلة.
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وكتب الدولي المغربي على حسابه في موقع "إنستغرام": "أنا حزين بسبب الإصابة.. علينا أن نواجه عقبات صغيرة تجعلنا أكثر قوة. وحتى أتعافى، سأساعد الفريق وأشجعه مثل أي مشجع آخر في كل المباريات".

وأضاف: "أشكركم جميعا على دعمكم. هذا يجعل الوضع أكثر سهولة بكثير. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم مرة أخرى والاستمتاع معا! نراكم قريبا". (روسيا اليوم)

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