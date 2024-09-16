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رياضة

دوري أبطال آسيا.. التعادل يسيطر على المباريات

Lebanon 24
16-09-2024 | 16:53
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استهل العين الإماراتي مشوار الدفاع عن لقبه بالتعادل مع ضيفه السد القطري 1-1 الإثنين في استاد هزاع بن زايد في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بحلتها الجديدة.

وسجل الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس (80) هدف العين، وأكرم عفيف (45+1) هدف السد.
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وكان العين توج باللقب الموسم الماضي، للمرة الثانية بعد الأول عام 2003، على حساب يوكوهاما ماريوس الياباني 6-3 بمجموع المباراتين.

من جهة ثانية، تعادل الشرطة العراقي مع النصر السعودي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت، الإثنين، في بغداد ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وبدأ اللقاء بضغط كبير من جانب النصر الذي استحوذ لاعبوه على الكرة بنسبة كبيرة وسط تراجع من جانب أصحاب الأرض.

وافتتح النصر، التسجيل عن طريق سلطان الغنام بعد تمريرة رائعة من جانب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، قابلها الأول بتصويبة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 14.

وأدرك الشرطة التعادل عندما استغل محمد داود خطأ بين ثنائي النصر، الفرنسي محمد سيماكان وسالم النجدي، وسدد الكرة داخل شباك الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس ليعادل النتيجة في الدقيقة 24.

واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء على محمد سيماكان قبل أن يتراجع عنها بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد لأن المخالفة ارتكبت خارج المنطقة.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب وعكة صحية حسبما أعلن ناديه، الأحد، على حسابه في منصة إكس. (سكاي نيوز)
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