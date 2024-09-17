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رياضة
حارس ليفربول: رحيل صلاح عن الفريق "سيحطم قلبه"
Lebanon 24
17-09-2024
|
02:45
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يعتقد الحارس الإسباني أدريان لاعب ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح لا يستطيع مغادرة الفريق، مشيراً إلى أنه يعشق البقاء في منطقة ميرسيسايد التي أمضى فيها الأعوام السبعة الماضية من حياته.
وانتقل صلاح إلى ليفربول صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، وأصبح أحد أساطير النادي، إذ بات خامس الهدافين تاريخياً، كما أنه ساهم في حصول الفريق على بطولة الدوري موسم 2019-2020 بعد 3 عقود من الغياب.
وقال أدريان الذي ترك ليفربول الصيف الماضي وانتقل إلى ريال بيتيس في حديث مع منصة "وين وين" يوم الاثنين: لا أستطيع أن أرى صلاح يلعب في صفوف فريق آخر بالدوري الإنجليزي، إنه يحب النادي والمدينة كما أن اللاعبين والجماهير يحبونه.
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وواصل: إذا طلب من صلاح البقاء في النادي فسيفعل لأنه مثلما أسلفت يحب النادي كثيراً، وأعتقد أن أفضل ما سيحدث هو أن يستمر ويكون أحد اللاعبين المخضرمين في غرفة الملابس.
وخرج صلاح بتصريح مثير عقب الفوز على مانشستر يونايتد مطلع الشهر الجاري قال خلاله: ربما ألعب مباراتي الأخيرة هنا، أنا بالفعل في آخر عام من عقدي مع الفريق ولم يتحدث معي أحد حول التمديد.
وعن ذلك قال الحارس الإسباني: لا أعرف ما إذا بدأ النادي الحديث معه حول التجديد أو حتى إبلاغه بقرار المغادرة، لكن مجدداً لا أتخيل أن يغادر محمد صلاح النادي.
وجدد صلاح عقده مع ليفربول صيف 2022 لمدة 3 مواسم مقابل راتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني
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