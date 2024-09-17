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رياضة

ماذا قال تشافي لنجوم برشلونة في الموسم الصفري؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 03:36
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ظهرت للنور الحلقة الأولى من مسلسل "الجيل القادم"، الذي يتناول فيه كواليس ما جرى مع فريق برشلونة خلال موسم 2023-2024.
 
وتضمنت الحلقة الأولى أحد الخطابات الافتتاحية لتشافي هيرنانديز، المدرب السابق لبرشلونة، في بداية الموسم الماضي الذي خرج منه الفريق من دون بطولات.
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وقال تشافي، في خطابه: "ستكون الأمور صعبة، لكن يا شباب نحن نلعب كرة القدم، يجب أن نتمتع بالتحكم، العقلية، التواضع، الطموح. إذا لم نمتلك هذه الأمور فلن نفوز بأي شيء".
 
وأضاف: "يا رجال.. علينا التدرب، وأن نكون طموحين، وأن نتحلى بالتواضع، وأن نعمل كفريق. علينا أن نكون فريقا متماسكا. التواضع، الطموح، العقلية، هذه مكونات الفريق".

واختتم: "الرغبة في الفوز.. أن نفوز بالدوري مجددا، والكأس، ودوري الأبطال، وكأس السوبر. الأمر كله يتعلق بالعقلية، أما مهارات كرة القدم فأنتم تمتلكونها بالفعل". (كووورة) 
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