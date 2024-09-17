ماذا قال تشافي لنجوم برشلونة في الموسم الصفري؟

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وقال تشافي، في خطابه: "ستكون الأمور صعبة، لكن يا شباب نحن نلعب كرة القدم، يجب أن نتمتع بالتحكم، العقلية، التواضع، الطموح. إذا لم نمتلك هذه الأمور فلن نفوز بأي شيء". وتضمنت الحلقة الأولى أحد الخطابات الافتتاحية لتشافي هيرنانديز، المدرب السابق لبرشلونة، في بداية الموسم الماضي الذي خرج منه الفريق من دون بطولات.وقال تشافي، في خطابه: "ستكون الأمور صعبة، لكن يا شباب نحن نلعب كرة القدم، يجب أن نتمتع بالتحكم، العقلية، التواضع، الطموح. إذا لم نمتلك هذه الأمور فلن نفوز بأي شيء".

وأضاف: "يا رجال.. علينا التدرب، وأن نكون طموحين، وأن نتحلى بالتواضع، وأن نعمل كفريق. علينا أن نكون فريقا متماسكا. التواضع، الطموح، العقلية، هذه مكونات الفريق".



واختتم: "الرغبة في الفوز.. أن نفوز بالدوري مجددا، والكأس، ودوري الأبطال، وكأس السوبر. الأمر كله يتعلق بالعقلية، أما مهارات كرة القدم فأنتم تمتلكونها بالفعل". (كووورة)

ظهرت للنور الحلقة الأولى من مسلسل "الجيل القادم"، الذي يتناول فيه كواليس ما جرى مع فريق برشلونة خلال موسم 2023-2024.