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رياضة
نيمار يحذر نجوم ريال مدريد من مبابي.. ماذا قال؟
Lebanon 24
17-09-2024
|
04:42
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حذر البرازيلي نيمار زملاءه البرازيليين في صفوف فريق ريال مدريد من زميله السابق في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، زاعما أن اللعب معه كان بمثابة "الجحيم".
وكشف الصحفي الفرنسي سيريل هانونا، في مداخلة ببرنامج "أوروبا 1" نقلتها مواقع مختلفة منها "صن" البريطانية، أن نيمار الذي يلعب الآن في الهلال السعودي، حذر مواطنيه في ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو، من أن اللعب مع الدولي الفرنسي كان "كارثيا في بعض الأحيان".
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وقال هانونا: "البرازيليون في ريال مدريد أصدقاء لنيمار. كانت هناك دائما حرب بين نيمار ومبابي".
وأوضح هانونا أن العلاقة بين النجمين السابقين لباريس سان جيرمان الفرنسي كانت جيدة، لكن الدور المهم الذي لعبه مبابي داخل الفريق جعل العلاقة تتوتر بينه وبين نيمار. (روسيا اليوم)
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