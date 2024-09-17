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رياضة

نجم منتخب مصر السابق يعلن اعتزاله

Lebanon 24
17-09-2024 | 07:15
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متّجهًا نحو مجال التدريب، أعلن أحمد نبيل "مانجا"، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، اعتزاله كرة القدم، رسميا في سن الـ33 بعد مسيرة حافلة داخل المستطيل الأخضر.
 
وقال أحمد نبيل عن قراره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "اليوم اتخذت أصعب قرار في حياتي، مع أكتر حاجة حبتها وعشت فيها أفضل أيامي، قررت اعتزال كرة القدم، راضي كل الرضا عن مسيرتي مع النادي الأهلي".
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تابع: "حابب أشكر كل الأندية التي لعبت لها وسمحت لي بارتداء تيشيرتها؛ الأهلي، والاتحاد، وسموحة، وتليفونات بني سويف، والمصرية الاتصالات، كمان حابب أشكر كل مجالس الإدارات ومسؤولين غرف خلع الملابس، وزملائي اللاعبين".

وأضاف: "خضت خلال مشواره الكروي 249 مباراة في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى 24 مباراة بكأس مصر، و12 لقاء بدوري أبطال أفريقيا، و8 مواجهات بالكونفدرالية الأفريقية، وشاركت مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية بالمغرب 2013".
 
واختتم حديثه: "انتهى المشوار.. أسأل الله التوفيق في خطوتي المقبلة في مجال التدريب". (روسيا اليوم)

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