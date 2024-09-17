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رياضة

عقد زواج غريب للاعب ريال مدريد الجديد.. هذه بنوده!

Lebanon 24
17-09-2024 | 09:13
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أعلن الشاب البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد زواجه من صديقته عارضة الأزياء غابريلي ميراندا في الوقت الذي سادت فيه حالة من الجدل بسبب شروط زفاف اللاعب، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر إندريك البالغ 18 عاما على حسابه الخاص بمنصة "إنستغرام" صور زفافه من العارضة البرازيلية غابريلي ميراندا صاحبة الـ 21 عاما، والتي حصدت آلاف إشارات الإعجاب من جماهير النادي والمشاهير من أصدقاء العروسين.
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وكتب إندريك معلقا على صور الزفاف: "الموعد 16-9، لم نعد اثنين بعد بل جسد واحد.. فما جمعه الله لا يستطيع أحد أن يفرقه.. أخيرا تزوجنا".

وأثير جدل واسع بسبب عقد "المواعدة بين الطرفين"، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن العقد ينص على غرامات مالية عند عدم الالتزام، وحال عدم دفعها بحلول نهاية الشهر ينفذ الطرف المخالف أي طلب للطرف الآخر.

العقد رسمي وعليه توقيعها وتوقيعه والهويات الخاصة بهما، ومن بنوده أن قول كلمة "أنا أحبك" إلزامية في أي موقف، كذلك الحال بالنسبة للإمساك بالأيدي.

كما يشمل العقد قائمة طويلة من الممنوعات، لعل أبرزها، بحسب ما أوضحت "ديلي ميل"، هو الجدال والشجار أمام أي شخص، وحدوث أي تغييرات كبيرة في الشخصية أو السلوك، حتى إن النوم ممنوع هو والخروج حال كانا متشاجرين. (روسيا اليوم)
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