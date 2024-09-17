Advertisement

رياضة

الوصل يعود بفوز ثمين من أوزبكستان

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:15
A-
A+

Doc-P-1247948-638622078180996677.jpg
Doc-P-1247948-638622078180996677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد الوصل الإماراتي، الثلاثاء، بثلاث نقاط من أوزبكستان، عقب فوزه على باختاكور بهدف نظيف، لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وسجل هدف الوصل الوحيد اللاعب سفيان بوفتيني في الدقيقة 64.
Advertisement
وشكل الوصل خطورة كبيرة على مرمى باختاكور في الشوط الأول، قبل أن يشهد الأداء بعض الهدوء النسبي في الشوط الثاني.
وعقب نهاية المباراة، قال بوفتيني: "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة لأن باختاكور لديه خبرة في هذه البطولة".
وأضاف: "حاولنا تطبيق تعليمات المدرب كما طلب منا، وزملائي اللاعبين قدموا أفضل ماعندهم فكانت النتيجة الرائعة".
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:14 | 2024-09-17
09:13 | 2024-09-17
07:15 | 2024-09-17
05:53 | 2024-09-17
04:42 | 2024-09-17
03:36 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24