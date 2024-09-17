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رياضة

الهلال يستهل مشواره بفوز كبير على الريان

Lebanon 24
17-09-2024 | 23:00
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حقق الهلال السعودي، الثلاثاء، الفوز على مضيفه الريان القطري بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.
فعلى ملعب أحمد بن علي، افتتح سيرغي سافيتش أهداف الهلال في الدقيقة 15 قبل أن يضيف جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 42.
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وأكمل ماركوس ليوناردو ثلاثية الفريق السعودي في الدقيقة 44، فيما قلص روجر غيديس الفارق للريان في الدقيقة 47.
وأضاع الهلال ضربة جزاء خلال المباراة أهدرها ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 71.
وحصد الهلال أول 3 نقاط في افتتاح مشواره بالبطولة بنظامها الجديد بينما ظل الريان دون نقاط.
(سكاي نيوز)
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