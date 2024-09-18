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رياضة
أنشيلوتي: حققنا ما كنا نصبو إليه
Lebanon 24
18-09-2024
|
00:38
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عبّر مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن سروره بعد فوز فريقه على شتوتغارت الألماني (3-1) في الجولة الأولى من منافسات الدوري بدوري أبطال أوروبا.
وأضاف أن فريقه حقق ما كان يصبو إليه وهو تحقيق الفوز في النظام الجديد للمسابقة.
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