أنشيلوتي: حققنا ما كنا نصبو إليه

عبّر مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن سروره بعد فوز فريقه على شتوتغارت الألماني (3-1) في الجولة الأولى من منافسات الدوري بدوري أبطال أوروبا.



وأضاف أن فريقه حقق ما كان يصبو إليه وهو تحقيق الفوز في النظام الجديد للمسابقة.

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