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رياضة

أنشيلوتي: حققنا ما كنا نصبو إليه

Lebanon 24
18-09-2024 | 00:38
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عبّر مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن سروره بعد فوز فريقه على شتوتغارت الألماني (3-1) في الجولة الأولى من منافسات الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن فريقه حقق ما كان يصبو إليه وهو تحقيق الفوز في النظام الجديد للمسابقة.
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كارلو

أنشيلوتي

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