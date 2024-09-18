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رياضة

بعد 4 مباريات.. روما يفاجىء الجميع بقرار بشأن مدربه

Lebanon 24
18-09-2024 | 07:32
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في خطوة مفاجئة، أقال نادي روما مدربه دانييلي دي روسي يوم الأربعاء بسبب عدم تحقيق الفريق أي فوز في أول أربع مباريات له بالموسم الجديد للدوري الإيطالي.
 
وتولى دي روسي، قائد "الجيالوروسي" السابق، منصبه في يناير خلفا للمخضرم جوزيه مورينيو.
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وأثار دي روسي إعجاب المحللين ومشجعي الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ما دفع إدارة النادي إلى تجديد عقده في حزيران حتى عام 2027.
 
وقال روما في بيان: "اتخذ النادي قراره من أجل مصلحة الفريق حتى يعود إلى المسار المطلوب في أقرب الآجال، ما يزال الموسم في مراحله المبكرة. شكرا دانييلي من القلب، سيكون الجيالوروسي دائما بيتك، شكرا على العمل الذي أنجزته في الأشهر الماضية بشغف وتفان". (روسيا اليوم)
 
 
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