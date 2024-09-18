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رياضة

بعد تسجيل أول أهدافه مع ريال مدريد.. تعليق مثير لمبابي

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:10
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علق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على ظهوره الأول بقميص ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.
 
وشارك مبابي في الفوز على شتوتغارت بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري، مسجلا أول أهدافه في البطولة القارية مع الفريق الملكي.
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وبعد المباراة، قال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من السلبي القول إنني جئت إلى هنا (ريال مدريد) لمجرد الفوز بدوري الأبطال، ففي كل مباراة نحاول الفوز، اليوم (أمس) فزنا وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وأقر مبابي، الذي انضم لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بالتحدي الذي واجهه الريال في لقاء شتوتغارت، خاصة في الشوط الأول "قدم شتوتغارت أداء جيدا، وكافح ريال مدريد لمواكبة البداية الصعبة والتعافي منها".

وتابع: "كانت ليلة رائعة. أردنا أن نبدأ بفوز وكانت مباراة صعبة. من المهم الفوز بالمباريات الأولى، لقد تغير نظام دوري أبطال أوروبا وعلينا الفوز في كل مباراة".

كما تحدث مبابي عن أدائه في المباراة، مشيرا إلى أنه كان سعيدا بهدفه الأوروبي الأول بقميص ريال مدريد، إلا أنه يعتقد أنه يمكنه التحسن أكثر.

وأشار إلى أنه "يمكنني أن أفعل المزيد. في كل مباراة أشعر بتحسن وأعلم أنني سأسجل المزيد". (روسيا اليوم)
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