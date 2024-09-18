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رياضة

روما يعيّن يوريتش خلفاً لدي روسي

Lebanon 24
18-09-2024 | 14:09
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أعلن نادي روما الإيطالي مساء اليوم الأربعاء عن تعيين الكرواتي إيفان يوريتش مدرباً جديداً خلفاً لدانييلي دي روسي.
وكان روما أعلن صباح اليوم عن إقالة دانييلي دي روسي من منصبه بسبب سوء النتائج.
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ولم يحقق فريق العاصمة أي فوز في أربع مباريات في الدوري المحلي (3 تعادلات وخسارة على أرضه أمام إمبولي 1-2)، ليحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن القاع. (بي ان سبورتس)

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