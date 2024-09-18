روما يعيّن يوريتش خلفاً لدي روسي

أعلن نادي روما الإيطالي مساء اليوم الأربعاء عن تعيين الكرواتي إيفان يوريتش مدرباً جديداً خلفاً لدانييلي دي روسي.

Advertisement

وكان روما أعلن صباح اليوم عن إقالة دانييلي دي روسي من منصبه بسبب سوء النتائج.ولم يحقق فريق العاصمة أي فوز في أربع مباريات في الدوري المحلي (3 تعادلات وخسارة على أرضه أمام إمبولي 1-2)، ليحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن القاع. (بي ان سبورتس)