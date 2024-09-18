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رياضة

"سافونوف" في التحدي.. باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة "جيرونا" بغياب "دوناروما"

Lebanon 24
18-09-2024 | 15:19
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أعلن مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض به مواجهة جيرونا، اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وقرر إنريكي الدفع بالحارس الروسي ماتفي سافونوف لتعويض غياب الإيطالي جيانلويجي دوناروما بسبب إصابة عضلية.
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وكان نادي باريس سان جيرمان ضم سافونوف من كراسنودار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبحسب تقارير إعلامية فإن مبلغ انتقال الحارس الروسي الدولي بلغ نحو 20 مليون يورو.

وجاءت تشكيلة سان جيرمان لمواجهة جيرونا كالآتي:

سافونوف، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز، زاير إيمري، فيتينيا، رويز، ديمبلي، باركولا، أسينسيو.

أما ميتشل سانشيز مدرب جيرونا، فيبدأ اللقاء بتشكيلة تضم: غازانيغا، ميغيل، أرناو، دافي لوبيز، فان دي بيك، ستواني، تسيجانكوف، روميو، كريتشي، برايان خيل، إيفان مارتن. (روسيا اليوم) 
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