26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"سافونوف" في التحدي.. باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة "جيرونا" بغياب "دوناروما"
Lebanon 24
18-09-2024
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض به مواجهة جيرونا، اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.
وقرر إنريكي الدفع بالحارس الروسي ماتفي سافونوف لتعويض غياب الإيطالي جيانلويجي دوناروما بسبب إصابة عضلية.
Advertisement
وكان نادي باريس سان جيرمان ضم سافونوف من كراسنودار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وبحسب تقارير إعلامية فإن مبلغ انتقال الحارس الروسي الدولي بلغ نحو 20 مليون يورو.
وجاءت تشكيلة سان جيرمان لمواجهة جيرونا كالآتي:
سافونوف، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز، زاير إيمري، فيتينيا، رويز، ديمبلي، باركولا، أسينسيو.
أما ميتشل سانشيز مدرب جيرونا، فيبدأ اللقاء بتشكيلة تضم: غازانيغا، ميغيل، أرناو، دافي لوبيز، فان دي بيك، ستواني، تسيجانكوف، روميو، كريتشي، برايان خيل، إيفان مارتن. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار مُفاجئ.. إعلامية شهيرة تُعلن إنهاء تعاقدها مع القناة التي تعمل فيها هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
قرار مُفاجئ.. إعلامية شهيرة تُعلن إنهاء تعاقدها مع القناة التي تعمل فيها هذا ما قالته (صورة)
00:18 | 2024-09-18
18/09/2024 12:18:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لليوم الثاني على التوالي... أجهزة لاسلكية تنفجر في العديد من المناطق
Lebanon 24
لليوم الثاني على التوالي... أجهزة لاسلكية تنفجر في العديد من المناطق
10:15 | 2024-09-18
18/09/2024 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّقت هيفا وهبي على تفجير "البيجر"؟
Lebanon 24
كيف علّقت هيفا وهبي على تفجير "البيجر"؟
09:05 | 2024-09-18
18/09/2024 09:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة التفجيرات الثانية التي طالت لبنان.. إعلان من وزير التربية بشأن المدارس
Lebanon 24
بعد موجة التفجيرات الثانية التي طالت لبنان.. إعلان من وزير التربية بشأن المدارس
12:28 | 2024-09-18
18/09/2024 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
18/09/2024 12:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:09 | 2024-09-18
روما يعيّن يوريتش خلفاً لدي روسي
10:10 | 2024-09-18
بعد تسجيل أول أهدافه مع ريال مدريد.. تعليق مثير لمبابي
07:32 | 2024-09-18
بعد 4 مباريات.. روما يفاجىء الجميع بقرار بشأن مدربه
03:00 | 2024-09-18
انطلاقة مميزة لليفربول بعد هزيمته مضيفه ميلان
00:38 | 2024-09-18
أنشيلوتي: حققنا ما كنا نصبو إليه
23:00 | 2024-09-17
الهلال يستهل مشواره بفوز كبير على الريان
فيديو
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
19/09/2024 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
19/09/2024 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
19/09/2024 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24