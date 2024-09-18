سلاح ريال مدريد الأقوى.. أنشيلوتي يشيد بهذا اللاعب

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أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بالبلجيكي تيبو كورتوا حارس الملكي، عقب الانتصار (3-1) على شتوتغارت الألماني، ضمن الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.وسجل أهداف ريال مدريد كيليان مبابي وأنطونيو روديغر وإندريك في الدقائق 46 و83 و(90+5)، بينما أحرز هدف شتوتغارت الوحيد دينيز أونداف (68).وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "هل رأيت حارس مرمى مثل كورتوا؟ يمكنني إعداد قائمة من أفضل الحراس. الآن هو الأفضل في العالم، لكنني دربت حراس مرمى من مستوى عالٍ. حتى الآن، تيبو هو الأفضل بينهم".وعن اعتماد الميرينغي كثيرًا على روديجر وميليتاو، علق: "لقد قمت بتغيير كارفاخال إلى الجهة الأخرى لأن لوكاس حصل على بطاقة صفراء، وكان المنافس يصنع العديد من المواجهات الفردية.. إن كارفاخال كان جيدًا".وختم: "نحن نعمل كثيرًا على الكرات الثابتة، رأس أنتونيو روديغر سلاح قوي لنا، ويجب علينا تقدير القدم الرائعة لمودريتش". (كووورة)