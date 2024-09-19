فضيحة مدوية في ناشئي باريس سان جيرمان.. هذا ما فعله مدرّس بطلابه اللاعبين!

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إيقاف أحد المدرسين العاملين في مركز تدريب الناشئين بالنادي، بعد مزاعم تورطه في التحرش جنسيًا بالمراهقين في النادي.



وكشفت شبكة "RMC" الفرنسية، عن كواليس هذه الواقعة، حيث زعم 6 لاعبين مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل أحد المدرسين، لم يتم ذكر اسمه.

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وأشارت إلى أن المدرس الذي لم يتجاوز عمره 27 عامًا، تم وضعه في حجز الشرطة الإثنين الماضي، وبالفعل اعترف جزئيًا بهذه الاتهامات وينتظر حاليًا المحاكمة في 31 كانون الثاني المقبل بتهمة فساد القاصرين".





ومن جانبه، اكتفى نادي باريس سان جيرمان في بيان لـ RMC، بالتعليق "بمجرد إبلاغنا بالواقعة، اتخذ النادي على الفور جميع الإجراءات اللازمة. تم إيقاف الأستاذ غير المتفرغ عن العمل وتم تنبيه السلطات المختصة دون تأخير، لتتولى القضية على الفور".