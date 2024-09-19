هل يتحكم رونالدو بنادي النصر؟



Advertisement تقارير رياضية عربية وإنكليزية، ذكرت مرّات عدّة أن رونالدو يريد هذا اللاعب، وتحدث مع ذاك، ويقنع صديقه القديم من أجل الانضمام إلى "العالمي". وكان آخر من انتقد رونالدو وأشار إلى تدخله بـ "النصر"، هو أليكس تيليس لاعب النادي السعودي السابق، اذ تحدث عن وجود نفوذ كبير لدى البرتغالي قائد الفريق، داخل "العالمي". منذ قدومه إلى النصر السعودي، والاتهامات تلاحق البرتغالي كريستيانو رونالدو. فدائمًا يتردّد بأن اللاعب يتدخل بقرارات النادي سواء من الجانب الفني أو الإداري، حتى أنه يتحكم بـ "الميركاتو السعودي"!تقارير رياضية عربية وإنكليزية، ذكرت مرّات عدّة أن رونالدو يريد هذا اللاعب، وتحدث مع ذاك، ويقنع صديقه القديم من أجل الانضمام إلى "العالمي". وكان آخر من انتقد رونالدو وأشار إلى تدخله بـ "النصر"، هو أليكس تيليس لاعب النادي السعودي السابق، اذ تحدث عن وجود نفوذ كبير لدى البرتغالي قائد الفريق، داخل "العالمي".

ولا شك أن إسم كريستيانو كافيًا لإغراء العديد من اللاعبين للقدوم إلى الدوري السعودي، وهو ما اعترف به نيمار نجم "الهلال"، في الفيديو التقديمي له وقت انضمامه لـ "الزعيم"، وما حصل فعليًا. فبعد نجاح صفقة "الدون"، دعمت كل أندية دوري روشن صفوفها بعدد من اللاعبين الأجانب العالميين من أعلى مستوى، كـ كريم بنزيم ونغولو كانتي، وغيرهم الكثير.

ولكن في الحقيقة، وبحسب الإيطالي غويدو فينغا الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، فإن البرتغالي كريستيانو "القائد العظيم" للفريق لا يتحكم في النادي مثلما يُقال من هنا وهناك، مضيفًا: " رونالدو لا يتحكم في نادي النصر، باعتباره الرقم واحد، فهو يعرف التوجه الصحيح الذي يجب أن نأخذه وما الأهداف التي يجب أن نصل لها".

وأكد فينغا بأن الفريق يستنبط من رونالدو روح الانتصار التي يتميز بها، وأكمل: "إنه شخص فائز ونحن نطلب منه تعليمنا طريقة الفوز، نحن نريد أن نفوز هذا العام معه ونصل لأفضل هدف ممكن".

والآن سيبدأ النجم البرتغالي حقبة جديدة مع النصر، بقيادة المدرب الإيطالي الجديد ستيفانو بيولي، الذي تم الإعلان عن تعيينه للفريق عقب نهاية مباراة الشرطة العراقي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما عمل في الفترة السابقة مع مواطنه كاسترو، الذي أُقيل بسبب خروج النصر من الموسم الماضي خالي الوفاض، اذ لم ينجح في حصد أي لقب محلي أو قاري، حيث احتل المركز الثاني خلف الهلال في مسابقة دوري روشن السعودي، وودّع دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي من الدور ربع النهائي، كما لم ينجح في حصد لقب كأس السوبر السعودي وخسر من الهلال في نصف النهائي.