لعشاق كرة القدم... إليكم تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات خلال شهر أيلول وذلك بعد أيام من انتهاء فترة التوقف الدولي.وحافظت الأرجنتين على صدارة الترتيب، بعد الفوز أمام تشيلي بنتيجة 3-0، والهزيمة أمام كولومبيا 1-2، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وفي المركز الثاني حلّ منتخب فرنسا، فيما حل منتخب إسبانيا حامل لقب يورو 2024 في المركز الثالث.ولم يختلف التصنيف الحالي عن التصنيف السابق في المراكز العشرة الأولى:1- الأرجنتين (عدد النقاط 1889.02)2- فرنسا ( 1851.92 نقطة)3- إسبانيا ( 1836.42 نقطة)4- إنكلترا (1817.28 نقطة)5- البرازيل ( 1772.02 نقطة)6- بلجيكا (1768.14 نقطة)7- هولندا ( 1759.95 نقطة)8- البرتغال ( 1752.14 نقطة)9- كولومبيا (1738.72 نقطة)10- إيطاليا ( 1726.31 نقطة). (روسيا اليوم)